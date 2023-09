Un microbuz in care se aflau noua persoane s-a rasturnat miercuri dimineata (6 septembrie), in jurul orei 07.00, pe raza localitatii Pianu de Jos.Potrivit IPJ Alba, din primele cercetari conducatorul auto al microbuzului a pierdut controlul asupra acestuia si s-ar fi rasturnat in afara partii carosabile.Din primele informatii, nu au fost inregistrate victime, ci doar doua persoane care au cateva leziuni usoare, au mai transmis reprezentatii IPJ Alba.Urmariti Alba24.ro si pe Google ... citeste toata stirea