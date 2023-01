Accident rutier la Salistea: Un sofer beat si fara permis de conducere, a acrosat un autoturism parcat in afara partii carosabile

Un accident rutier a avut loc duminica seara, pe raza localitatii Salistea. Un sofer fara permis de conducere si aflat si sub influenta bauturilor alcoolice, a acrosat un autoturism parcat in afara partii carosabile.La data de 01 ianuarie 2023, in jurul orei 21,55, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au intervenit pe raza localitatii Salistea Deal, pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 37 de ani, ... citeste toata stirea