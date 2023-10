Un accident rutier grav s-a produs, joi dupa-amiaza pe DN74, la intrarea in localitatea Sard dinspre Micesti.In accidentul rutier, sunt implicate un autoturism si o autoutilitara care au intrat in coliziune.In urma impactului, soferul a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate ale masinii, acesta aflandu-se in stare grava.La locul producerii accidentului, au intervenit pompierii din cadrul Detasamentului de pompieri Alba Iulia, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ... citeste toata stirea