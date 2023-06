Un accident rutier a avut loc, duminica, pe Drumul Judetean 107 M, in afara localitatii Valisoara.In accident, au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune fata- spate.La data de 5 iunie 2023, in jurul orei 13,10, pe Drumul Judetean 107 M, in afara localitatii Valisoara, un barbat de 51 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul care circula in fata sa si era condus ... citeste toata stirea