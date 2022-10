Accident rutier pe Autostrada A10 Sebes-Turda, in zona Oiejdea. Impact intre un TIR si patru autovehicule

Un accident rutier s-a produs marti dimineata, pe Autostrada A10 Sebes - Turda, in zona Oiejdea. In evenimentul rutier au fost implicate patru autovehicule si un TIR.Din primele informatii, se pare ca accidentul s-a produs din cauza nepastrarii distantei corespunzatoare in mers.La ora producerii evenimentului rutier, vizibilitatea in zona era de circa 100 de metri, fiind conditii de ceata.Ultimele articole pe alba24Accident rutier pe Autostrada A10 Sebes-Turda, in zona Oiejdea. Impact ... citeste toata stirea