Un accident rutier a avut loc luni dimineata (31 iulie) in jurul orei 7.10, pe DN 74. Traficul in zona este blocat la momentul publicarii acestui articol.Din primele date accidentul rutier s-a petrecut la iesirea din Abrud inspre Ciuruleasa.Potrivit IPJ Alba, in accidentul rutier sunt implicate trei autoturisme.Reprezentantii politiei spun ca o persoana ar fi ranita usor in urma impactului.Situatia este in dinamica.Stire in curs de actualizare.Urmariti Alba24.ro si pe Google ... citeste toata stirea