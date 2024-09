Accident rutier pe DN 74 : Tanara din Bistra rasturnata in afara carosabilului

La data de 23 septembrie 2024, in jurul orei 10:00, o tanara de 19 ani din comuna Bistra a fost implicata intr-un accident rutier pe DN 74, in localitatea Izvorul Ampoiului. Aceasta a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea, rezultand rasturnarea vehiculului in afara carosabilului.In urma accidentului, conducatoarea auto, alaturi de doua tinere de 18 si 19 ... citește toată știrea