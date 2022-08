ACCIDENT rutier pe DN 75 Baia de Aries-Turda. Doua persoane ranite dupa ce o masina s-a rasturnat in afara drumului

Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN 75 Baia de Aries - Turda. O masina s-a rasturnat in afara carosabilului.Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 22.00, pe DN 75, in comuna Ocolis, un barbat de 58 de ani, din municipiul Gherla, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, in directia Baia de Aries - Turda, s-a rasturnat in afara partii carosabile.In urma accidentului, conducatorul auto si o pasagera de 57 de ani, din Gherla, au suferit leziuni ... citeste toata stirea