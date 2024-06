ACCIDENT RUTIER pe DN 75, pe raza localitatii Muncelu. O masina cazuta intr-o rapa, doua persoane RANITE GRAV

Un accident rutier a avut loc sambata, 22 iunie, in jurul orei 11.20, pe raza localitatii Muncelu, judetul Alba. Doua persoane au fost ranite grav, fiind in stare de inconstienta. In jurul orei 11.46 pompierii au comunicat ca autoturismul este cazut intr-o rapa.Accidentul rutier s-a produs pe DN 75. La fata locului intervin pompierii din Campeni.Din primele informatii un autoturism s-ar fi rasturnat in afara carosabilului.De asemenea, pompierii sustin ca doua persoane ar fi incarcerate ... citește toată știrea