Un accident rutier s-a produs duminica, 27 august pe DN 1, pe raza localitatii Decea. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 11.40.La fata locului intervin pompierii din Aiud cu trei autopseciale.Din cate se pare, in accidentul rutier este implicat un autoturism, iar o persoana ar fi incarcerata intre fiarele masinii.Misiunea este in dinamica.Stire in curs de actualizare.