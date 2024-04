ACEsIUNE PENTRU CRESTEREA SIGURANEsEI IN UNITAEsILE DE INVAEsAMANT

Politistii din Alba au continuat actiunile pentru cresterea sigurantei in unitatile de invatamant din judet. Ieri, 4 aprilie aproape 3.000 de elevi din judet au luat parte la activitati infirmativ- preventive. In cadrul actiunii, politistii au efectuat 133 de controale la societati comerciale aflate in proximitatea scolilor.La data de 4 aprilie 2024, politistii Biroului Siguranta Scolara, impreuna cu politistii structurilor teritoriale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, au ... citește toată știrea