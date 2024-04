ACEsIUNI INFORMATIV-PREVENTIVE PENTRU SIGURANEsA PARTICIPANEsILOR LA MARSUL MOTOCICLETELOR

Ieri, 13 aprilie 2024, politistii Serviciului Rutier Alba au fost prezenti, in municipiul Alba Iulia, in parcarea Carolina Mall, unde, incepand cu ora 10.00, s-a dat startul sezonului moto 2024, in Alba.Politistii au asigurat masurile de fluidizare a traficului, pe timpul desfasurarii marsului si au interactionat cu zeci de persoane prezente, carora le-au oferit sfaturi pentru formarea unui comportament social sanatos, care sa conduca la prevenirea faptelor de natura penala sau ... citește toată știrea