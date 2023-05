O acrobatie spectaculoasa a fost realizata luni dimineata, de un acrobat profesionist in zona Pietrelor Secuiului din apropierea comunei Rimetea.Acrobatul a traversat pe sarma doua stanci din zona Pietrei Secului.Acrobatul avea coarda de siguranta, nefiind in pericol.Acesta si-a intins sfoara la sute de metri altitudine si, chiar daca s-a dezechilibrat de cateva ori, a reusit sa ajunga dintr-o parte in alta a ei, intre cele doua stanci.Situata in nordul Depresiunii Trascaului (o depresiune ... citeste toata stirea