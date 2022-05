Actiune a jandarmilor in Alba si Blaj. Peste 30 de amenzi contraventionale

Jandarmii din Alba, au organizat in weekendul trecut, o actiune privind ordinea si siguranta publica, in municipiile Alba Iulia si Blaj.Pentru abaterile constatate (consumul de alcool in spatiile publice, participarea la scandal si tulburarea linistii publice), jandarmii au dat 33 amenzi contraventionale, in valoare totala de 3000 lei.In weekendul recent incheiat, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Avram Iancu" Alba, au constatat un numar de 33 de sanctiuni ... citeste toata stirea