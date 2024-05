Actiune a politistilor si jandarmilor din Alba: Permise retinute, certificate de inmatriculare retrase si amenzi de 68.000 de lei

In perioada 10-11 mai, politistii si jandarmii din judetul Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta linistea cetatenilor din judet.Potrivit IPJ Alba, in cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate, prin intermediul aplicatiei eDAC, 718 persoane si au fost verificate 443 de autovehicule.Au fost constatate 232 de abateri de natura contraventionala, ... citește toată știrea