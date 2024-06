Actiune a pompierilor din Alba Iulia: Salveaza un caine cazut intr-o groapa din oras

Pompierii din Alba Iulia intervin marti, 4 iunie, in jurul orei 16.40 pentru salvarea unui caine.Din cate se pare animalul a cazut intr-o groapa din Alba Iulia, in zona Cimitirului Eroilor.Stire in curs de actualizare.Urmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele articole pe alba24Actiune a pompierilor din Alba Iulia: Salveaza un caine cazut intr-o groapa din oras6-7 iunie: Specialisti in bibliologie se reunesc la ... citește toată știrea