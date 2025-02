Actiune de amploare pentru verificarea transportului de persoane in Alba Iulia : amenzi de peste 218.000 de lei si permise retinute

La data de 12 februarie 2025, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in colaborare cu reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca Alba, au organizat o actiune de verificare a legalitatii transportului rutier public de persoane, in regim taxi si in regim de inchiriere. Politistii rutieri au acordat o atentie deosebita verificarii respectarii traseului si a graficului de circulatie cu opririle aferente, dar si respectarii capacitatii maxime de incarcare a ... citește toată știrea