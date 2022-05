Actiune in trafic a politistilor din Alba: peste 1200 de soferi, testati cu aparatul etilotest, 14 infractiuni de conducere sub influenta alcoolului sau a drogurilor

Politistii rutieri din cadrul IPJ Alba, au derulat timp de o saptamana, o actiune pentru combaterea conducerii autovehiculelor sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive.In cadrul actiunii, peste 1200 de soferi au fost testati de catre politisti, cu aparatul etilotest, oamenii legii au constat 14 infractiuni, in care au implicat soferi aflati sub influenta alcoolului sau a drogurilor.Peste 1.200 de conducatori auto au fost testati de politisti rutieri din Alba, in cadrul unei ... citeste toata stirea