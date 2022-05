Actiune organizata de politisti din Sebes pentru cresterea sigurantei rutiere: peste 30 de amenzi Si 5 permise retinute

Peste 30 de amenzi si 5 permise de conducere au fost retinute, de politistii din Sebes, in urma unei actiuni care a avut loc in weekend, pentru cresterea sigurantei rutiere.In perioada 13- 15 mai 2022, politistii Biroului Rutier Sebes au organizat o actiune, pe raza municipiului, pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participantilor la trafic si depistarea celor care conduc autovehicule fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Astfel, in urma controalelor desfasurate, ... citeste toata stirea