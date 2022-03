Actiuni a politistilor din Alba, in scolile din Campeni, pentru cresterea sigurantei elevilor

Elevii din Campeni au fost consiliati, in aceasta saptamana, de politistii Biroului Siguranta Scolara si cei ai Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, in legatura cu prevenirea violentei in mediul scolar, bullying-ului, cyberbullying-ului si alte aspecte legate de siguranta lor.Astfel, elevii Colegiului National "Avram Iancu" Campeni si ai Scolii Gimnaziale Campeni au participat la discutii cu tematica diversa, prin intermediul careia politistii i-au ajutat pe elevi sa ... citeste toata stirea