Actiuni informative derulate de politistii din Alba, pentru prevenirea furturilor din locuinte

Miercuri, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, prin Compartimentul de Analiza si Prevenirea a Criminalitatii, au desfasurat activitati pentru prevenirea furturilor din locuinte.Avand in vedere ca, pe perioada minivacantei prilejuita de trecerea in Noul An, unele persoane aleg sa-si petreaca sarbatorile departe de casa, politistii au facut recomandari legate de protectia imobilului.Astfel, oamenii au fost informati cu privire la ce trebuie sa faca si ce trebuie sa evite pentru ... citeste toata stirea