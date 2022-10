Actiuni pentru prevenirea furturilor din locuinte, derulate de politistii din Alba Iulia si Teius, in randul cetatenilor

In aceasta perioada, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Alba, prin Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, desfasoara actiuni pentru prevenirea furturilor din locuinte si informarea cetatenilor cu privire la tentativele de phishing.Activitatile vizeaza informarea cetatenilor cu privire la anumite moduri de operare in cazul infractiunii de furt din locuinta si transmiterea de recomandari legate de protectia imobilului atat in perioadele in care proprietarii ... citeste toata stirea