Activitatea centrului de evaluare medicala a pacientilor COVID, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, sistata in perioada in care incidenta e redusa

Avand in vedere scaderea numarului de cazuri de COVID-19, la nivel national si pe teritoriul judetului Alba, dar si adresabilitatea scazuta din ultimele luni, se sisteaza activitatea centrului dedicat evaluarii medicale a pacientilor diagnosticati cu aceasta boala care se trateaza la domiciliu sub observatia medicului de familie.In continuare, la SJU Alba Iulia, in Unitatea de Primiri Urgente, in sectia de Boli Infectioase (prin internare) si, in functie de gravitate, in sectia de Anestezie si ... citeste toata stirea