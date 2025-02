Activitatea Directiei Politia Locala Deva in luna ianuarie 2025

In perioada 01.01.2025 - 31.01.2025, politistii locali din cadrul Directiei Politia Locala Deva au desfasurat activitati conform reglementarilor Legii nr. 155/2010, HG nr. 1332/2010 si O.U.G. nr.57/2019, in scopul mentinerii ordinii si sigurantei publice. In aceasta perioada, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:I. Ordine si Liniste Publica (OP):* Sanctiuni aplicate: 31II. Circulatie pe Drumurile Publice (CR):* Sanctiuni aplicate: 151III. Disciplina in Constructii, Activitate Comerciala, ... citește toată știrea