Activitati de educatie rutiera, derulate de politistii rutieri din Alba, in cadrul proiectului european Roadpol Safety Days

Politistii rutieri din Alba s-au alaturat politistilor rutieri europeni pentru a desfasura o serie de activitati de educatie rutiera, in cadrul proiectului european Roadpol Safety Days - Zilele Sigurantei Roadpol, destinat tuturor categoriilor de participanti la trafic, proiect ce are drept scop adoptarea unei conduite responsabile in trafic.Zilele Sigurantei Roadpol isi propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numarului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora, iar data de 21 ... citeste toata stirea