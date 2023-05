In cea de-a doua zi din Saptamana Prevenirii Criminalitatii, politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii, Biroului Siguranta Scolara precum si cei din cadrul subunitatilor urbane si rurale au desfasurat activitati de prevenire a victimizarii in mediul on-line.Cea mai mare parte a beneficiarilor au fost tinerii, care au putut sa afle care sunt pericolele navigarii pe internet si capcanele in care pot sa cada in cazul in care nu respecta anumite recomandari. ... citeste toata stirea