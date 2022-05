Activitatile online in universitati, reglementate prin modificari in Legea educatiei. Alte masuri decise de Guvern

Guvernul a aprobat joi modificarea Legii Educatiei, astfel incat sa fie reglementate si cursurile online in universitati, asa cum s-a procedat temporar in perioada pandemiei.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus ca este vorba despre "masuri in domeniul educatiei din care face parte introducerea posibilitatii de a organiza in format digital unele activitati corelate cu specificul domeniului incepand din toamna acestui an, pe baza unor standarde de calitate pe care ARACIS urmeaza sa le ... citeste toata stirea