Actrita Ileana Stana Ionescu s-a stins din viata.

Actrita Ileana Stana Ionescu a incetat din viata, duminica, la varsta de 87 de ani. Indragita actrita se afla in spital.Vestea mortii actritei a fost anuntata de catre Alexandra Velniciuc."Dumnezeu sa o ierte si sa ii odihneasca sufletul!Si datorita ei am ales aceasta profesie!", a scris actrita pe Facebook. Pe data de 2 iunie, Ilena Stana Ionescu a fost internata in spital. Sotul artistei a spus ca aceasta s-a simtit destul de slabita, astfel ca el a sunat la salvare. Medicii au ajuns la fata ... citește toată știrea