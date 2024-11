ADEVARUL! Planul Bolojan - PNL - USR (cu sprijin AUR) - taieri de salarii si pensii, austeritate, saracie, concedieri masive! (PE)

CONCEDIERI! PENSII SI SALARII TAIATE SAU INGHEEsATE! AUSTERITATE si saracirea romanilor! Acesta este planul pregatit de noul lider PNL Ilie Bolojan si de noul guvern al pandemiei PNL - USR. "Salvatorul" Bolojan nu ataca direct suveranistii pentru ca, in secret, PNL si USR pregatesc un asa-zis "guvern de uniune nationala", in care va forma o alianta cu AUR sau o parte din parlamentarii pe care vor sa ii racoleze din AUR.Citit cu atentie, planul lui Bolojan, in spatele caruia se ascund toti ... citește toată știrea