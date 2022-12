Adio Schengen. Austria si Olanda s-au opus aderarii Romaniei

Romania a ratat si in acest an, aderarea la spatiul Schengen si la zona Euro.Votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen, a venit din partea Austriei, care a invocat fenomenul migratiei ilegale.Potrivit cancelarului austriac Karl Nehammer, la momentul actual in Austria se afla 75.000 de migranti ilegali, care nu au fost inainte inregistrati in nicio alta tara UE.Al doilea vor negativ, a venit din partea Olandei, tara care a votat impotriva aderarii Bulgariei, iar dosarul vecinilor nostri ... citeste toata stirea