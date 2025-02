Admitere scoli MAI 2025 - agenti de politie, jandarmi, pompieri: inscrieri pana in 12 martie. Locuri, acte, conditii, calendar

Admitere scoli MAI 2025 - agenti de politie, jandarmi, pompieri. Sunt scoase la concurs 2.880 de locuri, in anul scolar 2025-2026, la institutiile de invatamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI).In perioada martie - iunie 2025 Ministerul Afacerilor Interne organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant postliceal ale MAI in care se formeaza agenti de politie, subofiteri si maistri militari.Admitere scoli MAI 2025 - agenti de politie, jandarmi, ... citește toată știrea