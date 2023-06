Un tanar de numai 17 ani a furat un televizor si un motofierastrau din casa unui om din Cetatea de Balta.Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iunie 2023, politistii Postului de Politie Cetatea de Balta au identificat un tanar de 17 ani, din comuna Cetatea de Balta, judetul Alba, ca persoana banuita de savarsirea unei infractiuni de furt din locuinta, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dimineata aceleasi zile.Din cercetari a rezultat ca, in perioada 10 - 11 iunie 2023, ... citeste toata stirea