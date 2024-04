Adolescent de 16 ani din comuna Vadu Motilor, cercetat de politisti. A condus o motocicleta neinmatriculata, fara permis

Un adolescent in varsta de 16 ani din comuna Vadu Motilor este cercetat de politisti dupa ce a fost prins in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata, fara sa detina permis.Potrivit IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2024, in jurul orei 20:40, politistii Sectiei de Politie Rurala Campeni au identificat un tanar de 16 ani, din comuna Vadu Motilor, judetul Alba, in timp ce conducea o motocicleta, pe DC 139 din localitate, fara a avea placutele de inmatriculare montate pe aceasta.In urma ... citește toată știrea