O adolescenta de 14 ani a fost ranita in urma unui accident rutier produs in Alba. Ea a ajuns la spital.Reprezentantii IPJ Alba au transmis ca accidentul s-a produs la data de 1 decembrie 2023, in jurul orei 16.00, pe DJ 106 F, la iesirea din comuna Spring spre Drasov.Un barbat de 33 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si a iesit in afara carosabilului.In urma accidentului, o minora de 14 ani, pasagera in autoturism, a suferit