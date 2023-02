ADR Centru organizeaza intalniri cu grupurile tinta eligibile pentru finantari europene 2021-2027. Calendarul dezbaterilor

ADR Centru organizeaza intalniri cu grupurile tinta eligibile spre finantare prin Programul "REGIUNEA CENTRU" 2021-2027, in cadrul unor evenimente desfasurate in fiecare judet al regiunii.Intalnirile sunt prilejuite de punerea in dezbatere publica a primelor ghiduri de finantare din cadrul Programului "Regiunea Centru" 2021-2027."In perioada 07.02-13.04, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru - avand sprijinul Consiliilor Judetene Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu - ... citeste toata stirea