AEsI VAZUT-O? Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Persoanele care pot da informatii care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la 112.La data de 2 mai 2024, in jurul orei 20.00, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie de 54 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 19.00, nepoata sa TOMA ELENA CATALINA, in varsta de 15 de ani, a ... citește toată știrea