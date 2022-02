Afacerea uriasa, cu o firma americana celebra, ratata de fabrica de armament din Cugir. Fost director: "Mi s-a atras atentia ca sunt singur"

Problemele grave cu care se confrunta in prezent industria de armament de la Cugir isi au originea in modul in care a fost condusa in ultimii 30 de ani. Cel putin asta afirma inginerul Alexandru Jittu, fost director al uzinei imediat dupa Revolutie. Interesele personale, de grup sau politice au prevalat in fata celor care trebuiau sa asigure supravietuirea uzinei de stat si a locurilor de munca. O spune raspicat Alexandru Jittu, fost director al Uzinei Mecanice Cugir in primii ani de dupa ... citeste toata stirea