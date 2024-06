Aflat in stare de incompatibilitate, edilul comunei Bucium vrea cu orice pret un nou mandat

Chiar daca este cercetat de Agentia Nationala de Integritate, edilul comunei Bucium, Cornel Napau cere locuitorilor un nou mandat la conducerea primariei. Cu realizari aproape zero, Napau isi croieste drumul spre victorie cu forta, aruncand cu noroi in toti cei care ii stau in cale.Sfidarea acestuia fata de locuitorii comunei reiese in primul rand prin faptul ca de ani buni de zile deciziile importante legate de localitatea Bucium se iau in familie. Este un lucru deja bine stiut de catre ... citește toată știrea