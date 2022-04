Agresiune la sediul E-ON Alba Iulia. Un client nemultumit de valoarea facturii a distrus o usa

Personalul de paza al societatii E-ON Alba a avut nevoie de sprijinul jandarmilor, dupa ce un barbat nemultumit ca nu primea explicatii legate de o factura a fortat usa de acces. "In urma unui apel la 112, luni 4 aprilie, in jurul orei 12.00, un echipaj de jandarmerie a intevenit de urgenta la sediul unei institutii din municipiul Alba Iulia pentru aplanarea unui scandal. In urma verificarilor efectuate, a reiesit faptul ca un barbat in varsta de 47 de ani ar fi fost nemultumit ca nu primeste ... citeste toata stirea