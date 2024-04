AIAS investigheaza accidentul aviatic produs duminica, la Vurpar, in care a fost implicat un avion de mici dimensiuni

AIAS investigheaza accidentul aviatic produs la Vurpar. Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile a anuntat ca investigheaza evenimentul de aviatie civila produs in data de 28 aprilie, in zona localitatii Vurpar.Potrivit AIAS, duminica, 28 aprilie, in jurul orei locale 18:10, autoritatea a fost notificata despre producerea unui eveniment de aviatie civila in zona localitatii Vurpar, din judetul Alba, in care a fost implicata o aeronava tip Apollo Fox, ... citește toată știrea