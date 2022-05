Aiud: Elev al Colegiul National ,,Titu Maiorescu", mentiune de onoare, la Olimpiada Internationala de Limba si literatura latina, desfasurata in Italia

Un elev al Colegiului National ,,Titu Maiorescu" din Aiud in echipa Romaniei la Olimpiada Internationala de Limba si literatura latina Certamen Ciceronianum Arpinas- a obtinut Mentiune de onoare.Gabriel-Mark Anca, elev in clasa a XII-a la Colegiul National ,,TituMaiorescu" din Aiud, a obtinut Mentiune de onoare in cadrul Olimpiadei Internationale de Limba si literatura latina Certamen Ciceronianum Arpinas, desfasurata in perioada 5-8 mai 2022 la Arpino (Italia), localitatea de origine a ... citeste toata stirea