In data de 1 iunie 2022, Asociatia "MARIA AGAPIA" Aiud a oferit premii si multa consideratie celor 56 de elevi merituosi ai scolilor din municipiu.Acestia au obtinut rezultate de top la olimpiadele scolare organizate sub patronajul Ministerului Invatamantului, in anul scolar curent."Ne bucuram sa avem in comunitate tineri ce ne ... citeste toata stirea