Ajung POLIEsISTII victimele unui joc politic ? Dupa cresterea salariilor anuntata de Coalitie, acestia risca sa aiba venituri pe minus, incepand cu luna iulie

Coalitia de guvernare a anuntat o crestere salariala in sistemul bugetar, incepand cu luna iulie. Coalitia ar urma sa acorde "un sfert din diferenta de salariu, in conformitate cu Legea salarizarii unitare, cuvenita categoriilor de salariati din sistemul public", se precizeaza intr-o postare a Guvernului Romaniei.Sindicatele din Politia Romana trag un semnal de alarma si avertizeaza ca, de la 1 iulie, politistii ar urma sa aiba un venit mai mic decat il au in prezent. Vasile Zelca, ... citeste toata stirea