Ajunul Bobotezei 2023. Superstitii, traditii si obiceiuri. Ce trebuie sa faci pentru a atrage norocul tot timpul anului

Pe 5 ianuarie, in calendarul ortodox 2023 este ajunul Bobotezei, o zi incarcata de traditii si obiceiuri. Datinile spun ca cine respecta traditiile in ziua in care se alunga spiritele rele va avea noroc tot anul, iar fetele tinere si necasatorite isi vor putea afla ursitul.Ajunul Bobotezei, zi de post negru - nu se mananca si nu se bea nimicZiua premergatoare marelui praznic al Botezului Domnului Iisus Hristos este randuita de catre Biserica Ortodoxa ca zi de post negru. Potrivit canonului 1 ... citeste toata stirea