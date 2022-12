Ajutor pentru plata facturilor la energie: Peste 3,9 milioane de romani vor primi 1400 de lei de la guvern. Cine poate beneficia

Executivul a aprobat compensarea cu 1.400 de lei a pretului la energie pentru persoanele si familiile aflate in vulnerabilitate. Suma respectiva se va acorda in doua transe, a anuntat Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene.Guvernul a mai decis ca ajutorul pentru alimente, in valoare de 250 de lei, destinat persoanelor vulnerabile sa fie acordat pe parcursul intregului an 2023 si a crescut plafonul de venit pentru care va fi acordat cu 200 de lei, de la 1500 de lei cat ... citeste toata stirea