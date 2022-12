Ajutorul de deces creste cu aproape 700 de lei, de la 1 ianuarie 2023. Cum poate fi obtinut si care sunt actele necesare

Ajutorul de deces se va majora de anul viitor cu aproape 700 de lei, potrivit legii prin care se stabileste bugetul asigurarilor sociale pentru 2023. Documentul stabileste valoarea ajutorului de deces pentru asigurati sau pensionari la 6.789 de lei si pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului la 3.395 de lei.Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023 a fost publicata in Monitorul Oficial in 19 decembrie si a intrat in vigoare pe 22 ... citeste toata stirea