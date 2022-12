"Alaturi de semenii nostri, de Ziua Nationala". Peste 20 de politisti si pompieri au donat sange

Politistii si pompierii din Alba, au ales sa sarbatoreasca Ziua Nationala a Romaniei intr-un mod diferit.Astfel, peste 20 politisti si pompieri, au ales sa doneze sange in cadrul campaniei" Avem acelasi sange", care a avut loc in orasul Zlatna." Se spune ca cineva are nevoie de sange o data la 3 secunde si ca 60% din populatie va avea nevoie de sange la un moment dat al vietii, cu toate ca doar 2% din populatie doneaza sange.Constientizand ... citeste toata stirea