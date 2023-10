Ziua de 9 octombrie a fost una speciala pentru elevii pasionati de sah de la scolile gimnaziale din Unirea, Lunca Muresului, Farau si Liceul Teoretic "Petru Maior" din Ocna Mures, nu doar datorita placerii de a se infrunta pe tabla de sah in cadrul Festivalului "Alba Chess 2023", organizat de Consiliul Judetean Alba in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Alba, dar si pentru ca in mijlocul participantilor s-a aflat maestrul international Mihnea Costachi, coordonatorul acestui eveniment ... citeste toata stirea