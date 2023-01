ALBA: Crestere accelerata a cazurilor de gripa, pneumonii si infectii respiratorii. Situatia imbolnavirilor la copii si adulti

Numarul cazurilor de gripa, pneumonii si infectii respiratorii acute este in continua crestere in judetul Alba. Din datele Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, imbolnavirile au fost cu pana la aproape 60% mai multe saptamana trecuta, fata de intervalul anterior.Sunt in continuare sute de cazuri de imbolnaviri in randul copiilor cu varsta pana la 4 ani.Situatia imbolnavirilor saptamana 9-15 ianuarie 2023 - judetul AlbaCazuri de gripa76 cazuri (din care 5 cazuri internate), in ... citeste toata stirea