Alba: Doliu in familia arbitrului Lucian Neagu. Sotia sa a decedat in urma unui accident produs in Sibiu, acum cateva zile

Tragedie in familia arbitrului Lucian Neagu, originar din Teius. Sotia acestuia, Daniela, a decedat in urma unui accident grav produs in urma cu cateva zile in judetul Sibiu. Aceasta a fost ranita grav si fusese transportata la spital. In acelasi accident si-a mai pierdut viata un alt barbat din Alba.Anuntul privind decesul acesteia a fost facut de Asociatia Judeteana de Fotbal Alba. Zeci de cunoscuti si apropiati ai familiei au transmis mesaje de condoleante, marcati de tragedie."Doliu in ... citeste toata stirea